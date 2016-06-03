Россиянам поднимут зарплаты на 20% - Путин подписал новый закон

Владимир Путин подписал закон об увеличении до 7500 рублей минимального размера оплаты труда. Данная отметка выше предыдущего уровня МРОТ на 1296 рублей, таким образом, рост превысил 20%. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно подписанному документу, повышение произойдет с 1 июля 2016 года. Предыдущее повышение минимального размера оплаты труда произошло 1 января нынешнего года. Тогда МРОТ увеличился на 4% до 6204 рублей.
Госдумой проект закона о повышении МРОТ был принят 17 мая, 25 мая он был одобрен Советом Федерации. Также в мае депутат Ольга Баталина говорила, что увеличение минимального уровня оплаты труда выступит в качестве весомой меры по защите доходов, которая также будет способствовать снижению дифференциации в обществе.
В конце мая Дмитрий Медведев также заявлял о намерении повысить МРОТ на 21% с 1 июля 2016 года. Премьер-министр призвал депутатов оперативно подготовить и принять соответствующий законопроект.
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