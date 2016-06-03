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Россиянам поднимут зарплаты на 20% - Путин подписал новый закон

3 июня 2016, 12:34
Увеличение доходов.

Владимир Путин подписал закон об увеличении до 7500 рублей минимального размера оплаты труда. Данная отметка выше предыдущего уровня МРОТ на 1296 рублей, таким образом, рост превысил 20%. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно подписанному документу, повышение произойдет с 1 июля 2016 года. Предыдущее повышение минимального размера оплаты труда произошло 1 января нынешнего года. Тогда МРОТ увеличился на 4% до 6204 рублей.

Госдумой проект закона о повышении МРОТ был принят 17 мая, 25 мая он был одобрен Советом Федерации. Также в мае депутат Ольга Баталина говорила, что увеличение минимального уровня оплаты труда выступит в качестве весомой меры по защите доходов, которая также будет способствовать снижению дифференциации в обществе.

В конце мая Дмитрий Медведев также заявлял о намерении повысить МРОТ на 21% с 1 июля 2016 года. Премьер-министр призвал депутатов оперативно подготовить и принять соответствующий законопроект.


Фото: иллюстрация

#Новости#Бизнес#Общество
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