Россиянам поднимут зарплаты на 20% - Путин подписал новый закон

Госдумой проект закона о повышении МРОТ был принят 17 мая, 25 мая он был одобрен Советом Федерации. Также в мае депутат Ольга Баталина говорила, что увеличение минимального уровня оплаты труда выступит в качестве весомой меры по защите доходов, которая также будет способствовать снижению дифференциации в обществе.