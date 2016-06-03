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РФ перебрасывает военных к западным границам страны

3 июня 2016, 17:57
Две мотострелковые бригады.

В связи с возросшей активностью НАТО в Восточной Европе Россия на западном стратегическом направлении усиливает группировку войск, сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, параллельно формированию трех новых дивизий к западным границам РФ будут передислоцированы две мотострелковые бригады из центральных районов – Из Екатеринбурга и Самары.

Данная мера является ответом на возросшую активность Североатлантического альянса у российских границ. Ранее усиление группировки войск на западной части страны планировалось лишь за счет формирования трех новых дивизий, которые должны быть созданы к 1 декабря.

Впервые о формировании трех новых дивизий для противодействия наращиванию сил НАТО сообщил Сергей Шойгу 14 января на селекторном совещании Минобороны.


Фото: иллюстрация

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