РФ перебрасывает военных к западным границам страны

В связи с возросшей активностью НАТО в Восточной Европе Россия на западном стратегическом направлении усиливает группировку войск, сообщает «
Таким образом, параллельно формированию трех новых дивизий к западным границам РФ будут передислоцированы две мотострелковые бригады из центральных районов – Из Екатеринбурга и Самары.
Данная мера является ответом на возросшую активность Североатлантического альянса у российских границ. Ранее усиление группировки войск на западной части страны планировалось лишь за счет формирования трех новых дивизий, которые должны быть созданы к 1 декабря.
Впервые о формировании трех новых дивизий для противодействия наращиванию сил НАТО сообщил Сергей Шойгу 14 января на селекторном совещании Минобороны.
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