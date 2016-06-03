Переход знаменитого защитника из НХЛ в омский Авангард

Хорошо известный российским болельщикам защитник НХЛ Никита Никитин может уже в следующем сезоне вернуться в стан «ястребов», сообщает ресурс «
Порталом отмечается, что агентами 29-летнего хоккеиста и представителями «Авангарда», которые заинтересованы в возвращении своего воспитанника, в настоящее время ведутся переговоры.
На протяжении шести последних лет Никита Никит выступал в НХЛ, за это время игрок обороны успел поиграть за «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues), «Коламбус Блю Джекитс» (Columbus Blue Jackets) и «Эдмонтон Ойлерс» (Edmonton Oilers).
Подавляющую часть нынешнего сезона 29-летний Никита Никитин выступал в АХЛ за клую «Бейкерсфилд Кондорс» (Bakersfield Condors). В составе «Эдмонтон Ойлерс» игрок обороны вышел на лед лишь 11 раз, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «-5».
Сезон 2015/2016 для «Эдмонтон Ойлерс» оказался крайне неудачным, по его итогам команда заняла последнее место в Западной конференции. Кроме того, в «регулярке» команда набрала 70 очков, меньше в этом году в НХЛ лишь у «Торонто Мейпл Лифс» (Toronto Maple Leafs) – 69 очков.
По окончанию нынешнего сезона у Никиты Никитина истекает действующий двухлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерс» на сумму 4,5 миллиона долларов.
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