Переход знаменитого защитника из НХЛ в омский Авангард

Сезон 2015/2016 для «Эдмонтон Ойлерс» оказался крайне неудачным, по его итогам команда заняла последнее место в Западной конференции. Кроме того, в «регулярке» команда набрала 70 очков, меньше в этом году в НХЛ лишь у «Торонто Мейпл Лифс» (Toronto Maple Leafs) – 69 очков.