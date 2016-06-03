Падение огромного светящегося шара на США, видео

Падение астероида попало на видео, сделанное одной из камер наблюдения. Ролик, на котором видно как ночное небо озаряет светящийся шар, был опубликован на видеохостинге YouTube. Произошло это событие в американском штате Аризона.
Согласно информации НАСА при диаметре в 1-2 метра масса космического тела составляла ориентировочно несколько тонн. В атмосферу Земли объект вошел в 04:00 по местному времени, его скорость превышала 64 тысячи километров в час.
В последний раз астероид был замечен примерно на высоте 35 километров над аризонским Национальным парком Тонто, в дальнейшем объект пропал из виду.
Информация о разрушениях на земле, а также о пострадавших в результате падения космического объекта, нет.
Фото: скриншот из видео