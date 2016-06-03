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Падение огромного светящегося шара на США, видео

3 июня 2016, 14:59
Видео инцидента.

Падение астероида попало на видео, сделанное одной из камер наблюдения. Ролик, на котором видно как ночное небо озаряет светящийся шар, был опубликован на видеохостинге YouTube. Произошло это событие в американском штате Аризона.

Согласно информации НАСА при диаметре в 1-2 метра масса космического тела составляла ориентировочно несколько тонн. В атмосферу Земли объект вошел в 04:00 по местному времени, его скорость превышала 64 тысячи километров в час.

В последний раз астероид был замечен примерно на высоте 35 километров над аризонским Национальным парком Тонто, в дальнейшем объект пропал из виду.



Информация о разрушениях на земле, а также о пострадавших в результате падения космического объекта, нет.


Фото: скриншот из видео

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