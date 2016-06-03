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Омская погода к выходным: от заморозков до +27 со шквалистым ветром

3 июня 2016, 09:36
Снова лето.

Июнь в Омске начался с заморозков. Однако горожане уже могут ощутить повышение температуры. По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе воздух снова прогреется до +22…+27 градусов. Жаркими будут и последующие две декады первого летнего месяца.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице +14 градусов. К обеду воздух в городе прогреется до +16…+21 градуса, осадков не предвидится. Ветер – юго-восточный 4-19 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В выходные температура повысится почти до 30 градусов. Так, в субботу, 4 июня, температура ночью +3…+8 градусов, днем +19…+24 градуса. Ветер – юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 16 метров в секунду. 5 июня днем ветер усилится до 18 метров в секунду, временами будет идти дождь. Ночная температура воздуха составит +8…+13 градусов, а днем +22…+27 градусов.


Фото: иллюстрация

#Новости#Погода#Общество
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