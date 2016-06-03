Омская погода к выходным: от заморозков до +27 со шквалистым ветром

Июнь в Омске начался с заморозков. Однако горожане уже могут ощутить повышение температуры. По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе воздух снова прогреется до +22…+27 градусов. Жаркими будут и последующие две декады первого летнего месяца.