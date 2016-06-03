Омичи собираются в центре города. Мероприятие на 30 тысяч человек

В воскресенье, 5 июня, в 11:00 омичей приглашают на «Зеленый остров» принять участие во всероссийском флешмобе «За крепкую семью». Мероприятие проводится в рамках праздника «Зарядка выходного дня».
По информации департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии, массовую зарядку традиционно проведут инструкторы бюджетного учреждения «Спортивный город». После активной разминки начнется сам флэшмоб — на этот раз всероссийский, в котором смогут принять участие и омичи. Одновременно 30 000 человек с воздушными шарами в руках в 28 городах России соберутся в символ сердца, чтобы показать значимость крепкой и дружной семьи.
Главными участниками акции в нашем городе станут воспитанники детских садов, ставшие лауреатами семейного конкурса детских рисунков «Детская мечта». В Омске автором лучшего рисунка стала семилетняя София Красникова, воспитанница детского сада №292. Ее рисунок называется «Я мечтаю о своем доме и пони».
«Семья — основа любого общества, — подчеркнул директор учреждения «Спортивный город» Денис Эммерт. — Именно семье принадлежит ведущая роль в формировании личности ребенка, его воспитании и становлении. Мы приглашаем омичей на городской праздник, где всех ждет насыщенная развлекательная программа с конкурсами и подарками. Дети смогут познакомиться и подружиться, поиграть и поучаствовать во всеобщем празднике. Приходите, будет интересно всей семье!».
Также в этот день на «Зеленом острове» будет организована концертная программа. С 15:00 до 17:00 на сцене можно будет увидеть выступления творческих коллективов. Зрителей ждут танцевальные и акробатические выступления, вокальные номера, а также театрализованные зарисовки.
Источник: admomsk.ru
Фото: иллюстрация