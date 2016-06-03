Омичи собираются в центре города. Мероприятие на 30 тысяч человек

По информации департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии, массовую зарядку традиционно проведут инструкторы бюджетного учреждения «Спортивный город». После активной разминки начнется сам флэшмоб — на этот раз всероссийский, в котором смогут принять участие и омичи. Одновременно 30 000 человек с воздушными шарами в руках в 28 городах России соберутся в символ сердца, чтобы показать значимость крепкой и дружной семьи.