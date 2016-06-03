Мужчинам с доходом ниже 50 тысяч запретили заниматься сексом 18+

Строительство семьи основано на «золотой» цифре в 50 тысяч рублей в месяц. Все мужчины, которые имеют доход меньше указанной суммы, права на секс вообще не имеют. В пример приводится жизнь приматов, где «низкоранговые самцы» вообще лишен радости спаривания.