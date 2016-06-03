Мужчинам с доходом ниже 50 тысяч запретили заниматься сексом 18+

В сети Интернет развивается очередной скандал, на этот раз связанный с тренингом психолога Юлии Печерской из Санкт-Петербурга. «Мозгоправ» умудрилась связать счастье женщины в сексе с доходами мужчины.
Строительство семьи основано на «золотой» цифре в 50 тысяч рублей в месяц. Все мужчины, которые имеют доход меньше указанной суммы, права на секс вообще не имеют. В пример приводится жизнь приматов, где «низкоранговые самцы» вообще лишен радости спаривания.
Далее Печерская поясняет, что доходы до 250 тысяч тоже не есть «гуд». С такими самцами можно погулять, но не больше трех месяцев.
В пику психологу-счетоводу мужчины подготовили несколько видео-ответов, где уже женщин рассматривают по рангу «живого веса», по-видимому, ненавязчиво намекая на «формы» автора предыдущего ролика.
Здесь уже подсчет идет на килограммы. С девушками до 60-ти – «ни-ни», а с девушками до 250 – можно, они самые привлекательные.
Кстати, насчет 250-клилограммового счастья, если еще один подтверждающий ролик и тоже из Санкт-Петербурга. Девушка ну с очень пышной попой зажигательно танцует тверк. У худышек нет никаких шансов.