Крушение двух военных истребителей США, гибель пилота

Накануне, 2 июня, потерпели крушение сразу два военных самолета США. Один из них принадлежал группе Thunderbirds, истребитель разбился после выпускной церемонии, которая проходила на колорадской авиабазе Академии ВВС США в присутствии Барака Обамы, сообщает Associated Press.
Крушение произошло южнее аэропорта Колорадо-Спрингс. На земле никто не пострадал, пилот успел катапультироваться. Модель разбившегося истребителя не сообщается, но группа Thunderbirds обычно выполняет полеты на F-16.
В это время Барак Обама находился на территории Академии, где ранее выступал с речью перед выпускниками. Президенту США сообщили об инциденте в тот момент, когда он направлялся к самолету для возвращения в Вашингтон.
Крушение второго истребителя произошло неподалеку от аэропорта Смирна штата Теннесси. Самолет принадлежал пилотажной группе ВМС США Blue Angels. Пилот погиб, сообщает WKRN-TV.
Фото: иллюстрация