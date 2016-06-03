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Крушение двух военных истребителей США, гибель пилота

3 июня 2016, 11:24
Президенту о случившемся сообщили в аэропорту.

Накануне, 2 июня, потерпели крушение сразу два военных самолета США. Один из них принадлежал группе Thunderbirds, истребитель разбился после выпускной церемонии, которая проходила на колорадской авиабазе Академии ВВС США в присутствии Барака Обамы, сообщает Associated Press.

Крушение произошло южнее аэропорта Колорадо-Спрингс. На земле никто не пострадал, пилот успел катапультироваться. Модель разбившегося истребителя не сообщается, но группа Thunderbirds обычно выполняет полеты на F-16.

В это время Барак Обама находился на территории Академии, где ранее выступал с речью перед выпускниками. Президенту США сообщили об инциденте в тот момент, когда он направлялся к самолету для возвращения в Вашингтон.

Крушение второго истребителя произошло неподалеку от аэропорта Смирна штата Теннесси. Самолет принадлежал пилотажной группе ВМС США Blue Angels. Пилот погиб, сообщает WKRN-TV.


Фото: иллюстрация

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