Конференция «БКС Премьер»: эксперты расскажут, как преуспеть в кризис

Пожалуй, каждый из нас уже успел почувствовать на себе холодное дыхание кризиса. Каких сюрпризов ждать от экономики в ближайшее время? Как защитить свой капитал? Почему курс рубля никак не устаканится? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете получить 7 июня на конференции «БКС Премьер» в Омске.



Конференция «Взлеты и падения мировых валют: как инвестировать в условиях нефтяного пике?» будет полезна для собственников бизнеса и частных инвесторов. «Бизнес – это живой организм, который развивается и меняется каждый день. Чтобы держаться темпа, быть в курсе новых правил, нужно учиться у профессионалов. Поэтому не упустите уникальную возможность получить рекомендации из уст гуру финансового рынка - Игоря Виттеля. Это отличный шанс познакомиться с одной из самых неординарных личностей в современной истории финансов и лично задать интересующие вопросы», - комментирует директор омского филиала «БКС Премьер» Ирина Махова.