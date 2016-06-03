Конференция «БКС Премьер»: эксперты расскажут, как преуспеть в кризис

Пожалуй, каждый из нас уже успел почувствовать на себе холодное дыхание кризиса. Каких сюрпризов ждать от экономики в ближайшее время? Как защитить свой капитал? Почему курс рубля никак не устаканится? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете получить 7 июня на конференции «БКС Премьер» в Омске.
Конференция «Взлеты и падения мировых валют: как инвестировать в условиях нефтяного пике?» будет полезна для собственников бизнеса и частных инвесторов. «Бизнес – это живой организм, который развивается и меняется каждый день. Чтобы держаться темпа, быть в курсе новых правил, нужно учиться у профессионалов. Поэтому не упустите уникальную возможность получить рекомендации из уст гуру финансового рынка - Игоря Виттеля. Это отличный шанс познакомиться с одной из самых неординарных личностей в современной истории финансов и лично задать интересующие вопросы», - комментирует директор омского филиала «БКС Премьер» Ирина Махова.
По мнению экспертов, возможностей, с которыми в кризис можно рассчитывать на достойный финансовый результат, для частных инвесторов существует немало. Самые интересные из них будут рассмотрены на конференции «БКС Премьер».
«Я уверена, что для Омска эта конференция станет знаковым событием. Во-первых, не так часто Омск посещают известные телеведущие федерального масштаба. Во-вторых, это уникальная возможность для всех жителей Омска получить объективную информацию о ситуации на финансовом рынке», - отмечает Ирина Махова.
Программа конференции:
18:00 — 18:40 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
18:40 — 18:50 Приветственное слово от организаторов и партнеров конференции
18:50 — 19:50 Дискуссия. Игорь Виттель, Антон Шабанов и Ирина Махова. «Особенности текущего кризиса, ключевые прогнозы на будущее»
19:50 — 20:20 Продолжение дискуссии. Вопросы из зала
20:20 – 21:00 Антон Шабанов. «Как действовать частному инвестору в текущих экономических условиях. Конкретные решения».
21.00 – 21.40 Ответы на вопросы и личное общение со спикерами
Конференция «Взлеты и падения мировых валют: как инвестировать в условиях нефтяного пике?» состоится 7 июня 2016 г. в 18.00 в Конгресс-холле, ул. 70 лет Октября, 25, к. 6.
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**Количество мест ограниченно.
*** Программа выступления может корректироваться с учетом актуальных событий.
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