Гонки по Омску – зарегистрироваться можно перед стартом



В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска отметили, что первые заезды на дистанцию 100 метров будут организованы для малышей от 4 до 6 лет, затем свою спортивную подготовку продемонстрируют дети старших возрастных групп. Также в программе городского праздника соревнования на 200 и 500 метров для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, на 900 метров — для участников региональной общественной организации «Благотворительный центр помощи детям «Радуга».