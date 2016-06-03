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Гонки по Омску – зарегистрироваться можно перед стартом

3 июня 2016, 16:47
Улицы перекроют.

Зарегистрироваться для участия в главном велопразднике лета можно как сегодня до 20:00 по трем адресам, так и завтра с 8:00 до 9:30 на Соборной площади.


Продолжается регистрация участников XVII городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск – 2016». В этом году он посвящен празднованию 300-летия основания Омска. Сегодня до 20:00 все желающие могут зарегистрироваться по следующим адресам: торговый центр «Омский» (ул. Интернациональная, 43); магазин «Вертикаль экстрим» (ул. Лермонтова, 81); детский оптово-розничный центр «Аквариум» (ул. 10 лет Октября, 72.). А завтра регистрация будет открыта непосредственно на Соборной площади с 08:00 до 09:30. Церемония торжественного открытия праздника запланирована на 10:00.


В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска отметили, что первые заезды на дистанцию 100 метров будут организованы для малышей от 4 до 6 лет, затем свою спортивную подготовку продемонстрируют дети старших возрастных групп. Также в программе городского праздника соревнования на 200 и 500 метров для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, на 900 метров — для участников региональной общественной организации «Благотворительный центр помощи детям «Радуга».

В рамках праздника состоится всероссийская гонка для профессиональных спортсменов «Тур Надежд» для юношей 2002-2003 годов рождения и младше, а также гонки на дистанции 10 километров для мужчин и женщин от 17 лет и старше.

Источник: admomsk.ru

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