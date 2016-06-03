Гагарин лежал: скандал с первым космонавтом. Общество шокировано

Широкий резонанс приобрело высказывание музыканта Юрия Лозы о космонавте Юрии Гагарине, который, по мнению исполнителя, «ничего не сделал, он лежал». Это заявление вызвало бурное негодование общественности, осуждая певца в социальных сетях.
Отвечая на вопрос обозревателя телеканала «
Юрий Лоза выразил мнение, что успех многих популярных групп обусловлен техническими прорывами. The Beatles, по словам российского исполнителя, попали в то время, когда в каждом доме появился телевизор, возникни ливерпульская четверка десятью годами раньше или позже, столь популярными они бы не стали.
Заявления Юрий Лозы прокомментировал советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, которой сказал, что мнению Юрия Лозы о Гагарине «ничтожно», передает «
Юрий Лоза уже не в первый раз критично высказывается в адрес коллег по цеху, но его заявление о Юрии Гагарине вызвало волну возмущения в социальных сетях. После чего в интервью латвийской радиостанции Baltkom музыкант сказал, что журналисты исказили его высказывание, которое исполнительно произнес в эфире телеканала «Звезда».
Юрий Лоза пояснил, что, по его мнению, в сравнении с нынешними космонавтами Юрий Гагарин «ничего особенного не совершал, кроме того, что первым вылетел в космос». При этом музыкант подчеркнул, что считает великим человеком Героя Советского Союза.
Фото: иллюстрация