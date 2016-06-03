Гагарин лежал: скандал с первым космонавтом. Общество шокировано



Юрий Лоза уже не в первый раз критично высказывается в адрес коллег по цеху, но его заявление о Юрии Гагарине вызвало волну возмущения в социальных сетях. После чего в интервью латвийской радиостанции Baltkom музыкант сказал, что журналисты исказили его высказывание, которое исполнительно произнес в эфире телеканала «Звезда».