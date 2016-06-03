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ДТП с мотоциклистами в Омске: 25 человек травмированы

3 июня 2016, 07:18
ДТП с мотоциклистами в Омске: 25 человек травмированы

Печальная статистика 2016-го года – только за первые 5 месяцев в Омске зарегистрированы 24 автоаварии, пострадали 25 человек. По вине мотоциклистов произошли 17 ДТП.

В связи с этим на территории областного центра сотрудниками полиции проведен профилактический рейд «Мотоциклист».

В операции участвовало более 40 полицейских. Составлено 18 административных протоколов – омичи управляли неисправными мотоциклами, с нечитаемыми номерами, без света фар, без шлемов и без документов.

Профилактические беседы проведены с двумя сотнями мотоциклистов. Одного нарушителя, 26-летнего молодого человека, остановили на улице 24-я Северная. Ехал без мотошлема. Штраф – 1000 рублей.


По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация



Кстати, насчет безопасности движения. В социальной сети «ВКонтакте» неизвестные выложили видеоролик под названием «Стантульки на скутерах по Омску». Пример более чем наглядный…


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