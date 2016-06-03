ДТП с мотоциклистами в Омске: 25 человек травмированы

Печальная статистика 2016-го года – только за первые 5 месяцев в Омске зарегистрированы 24 автоаварии, пострадали 25 человек. По вине мотоциклистов произошли 17 ДТП.
В связи с этим на территории областного центра сотрудниками полиции проведен профилактический рейд «Мотоциклист».
В операции участвовало более 40 полицейских. Составлено 18 административных протоколов – омичи управляли неисправными мотоциклами, с нечитаемыми номерами, без света фар, без шлемов и без документов.
Профилактические беседы проведены с двумя сотнями мотоциклистов. Одного нарушителя, 26-летнего молодого человека, остановили на улице 24-я Северная. Ехал без мотошлема. Штраф – 1000 рублей.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация
Кстати, насчет безопасности движения. В социальной сети «ВКонтакте» неизвестные выложили видеоролик под названием «