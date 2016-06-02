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За оскорбления в соцсетях россиян будут судить

2 июня 2016, 11:12
Троллинг попал под запрет.

Отныне россияне, которые подверглись оскорблениям и издевательствам (троллингу) в социальных сетях, могут рассчитывать на получение денежной компенсации через суд, сообщает издание «Известия» со ссылкой на ФНП (Федеральную нотариальную палату).

В подобной ситуации оскорбленному пользователю необходимо заверить фиксирующее факт издевательств заявление у нотариуса, что позволит запустить судебный процесс. Помимо этого, представитель ФНП сообщил изданию, что это нововведение является логичным расширением юридической сферы деятельности в эпоху стремительного развития Интернета. Также отмечается повышение правовой грамотности россиян.

Таким образом, у обидчиков истец может отсудить сумму от 15 тысяч рублей, при этом верхней границы размера иска нет, соответственно она может устанавливаться на любом уровне.

Годом ранее британцам американская страхования компания Chubb предложила застраховаться от троллинга в Интернете, лимит выплат по полису был установлен на отметке в 50 тысяч фунтов. В перечень покрываемых расходов вошли временная смена места жительства и траты на консультацию психолога.

Кроме того, троллинг является уголовным преступлением в Новой Зеландии. Согласно местному законодательству, оскорбляющие или запугивающие других людей жители могут получить как штраф, так и реальный тюремный срок.


Фото: иллюстрация

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