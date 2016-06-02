За оскорбления в соцсетях россиян будут судить

Отныне россияне, которые подверглись оскорблениям и издевательствам (троллингу) в социальных сетях, могут рассчитывать на получение денежной компенсации через суд, сообщает издание « Известия » со ссылкой на ФНП (Федеральную нотариальную палату).



В подобной ситуации оскорбленному пользователю необходимо заверить фиксирующее факт издевательств заявление у нотариуса, что позволит запустить судебный процесс. Помимо этого, представитель ФНП сообщил изданию, что это нововведение является логичным расширением юридической сферы деятельности в эпоху стремительного развития Интернета. Также отмечается повышение правовой грамотности россиян.