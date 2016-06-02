В России заявили о взрывном обвале рубля

Правда, после ресурс VladTime опубликовал заявления Алана Казиева, который сообщил, что обвал рубля он не предсказывал, а лишь отмечал, что после преодоления вышеуказанного диапазона пара рубль-доллар направится либо в строну уменьшения, либо в сторону увеличения, в результате чего стоит ожидать волатильного движения.

