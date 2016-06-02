В России заявили о взрывном обвале рубля

Период стабильности рубля подходит к концу. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Алана Казиева, «взрыв» волатильности пары доллар/рубль может произойти уже в ближайшее время, при этом возможен кратковременный скачок доллара до отметки в 74 рубля, вероятность данного сценария оценивается в 70%, передает
Уже в скором времени доллар в привычном диапазоне от 64 до 67 рублей торговаться перестанет, его волатильность приобретет «взрывной характер». Выход американской валюты из намеченного диапазона будет обуславливать дальнейшее направление торгов.
Аналитик отметил, что в независимости от того, в какую сторону направятся цены, движение будет достаточно резким. Но рост рубля финансист считает маловероятным в данной ситуации.
Эксперт заявил, что в доллар за 50 рублей он не верит. Казиев отметил, что в районе 74,90 рублей за доллар целью станет наращивание «горизонтального» сопротивления.
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