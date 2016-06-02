У нас в гостях Кавказ

Чтобы прочувствовать истинное гостеприимство, нужно хоть раз в жизни посетить Кавказ. В горном солнечном краю каждый гость — дорогой и долгожданный, ведь он считается посланником бога. А значит, нужно зажарить лучшее мясо, налить самые сладкие напитки, позвать всех соседей для настоящего праздника!
«Кавказский стол похож на народную песню: мы поем на разные голоса, но объединяемся в хоре», - так говорил один из героев романа Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа». Жители этих мест умеют превратить даже простой ужин в роскошный пир. Горячий лаваш, острый сыр, пряные соусы, сациви, чахохбили, харчо, лобио, хинкали... Одни только названия уже дразнят обещанием редкого удовольствия.
Вот только не каждый сибиряк решится на путешествие по кавказским просторам. И далеко, и недешево, и не так-то просто добраться, особенно со всей семьей. Однако этим летом Кавказ сам прибывает в Сибирь! Целый месяц, со 2 по 30 июня, в супермаркетах
Еще больше проникнуться настроением солнечного Кавказа помогут готовые знаменитые соусы — ткемали, сацебели, шашлычный, кавказский, наршараб. Их отличает характерный вкус, который создают южные травы и плоды. И всего несколько капель такого соуса способны преобразить обычный кусок мяса или хлеба, передавая оттенки южных просторов.
Так что каждый поход в магазин превращается в небольшое, но приятное гастрономическое путешествие!
На днях Кавказа в
Накрыв щедрый стол вкусными южными угощениями, можно не переживать за явку гостей! Друзья и родные с радостью соберутся, чтобы отведать интересные блюда, и сибирский летний вечер станет настоящим праздником!
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