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У нас в гостях Кавказ

2 июня 2016, 09:30
У нас в гостях Кавказ

Чтобы прочувствовать истинное гостеприимство, нужно хоть раз в жизни посетить Кавказ. В горном солнечном краю каждый гость — дорогой и долгожданный, ведь он считается посланником бога. А значит, нужно зажарить лучшее мясо, налить самые сладкие напитки, позвать всех соседей для настоящего праздника!

«Кавказский стол похож на народную песню: мы поем на разные голоса, но объединяемся в хоре», - так говорил один из героев романа Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа». Жители этих мест умеют превратить даже простой ужин в роскошный пир. Горячий лаваш, острый сыр, пряные соусы, сациви, чахохбили, харчо, лобио, хинкали... Одни только названия уже дразнят обещанием редкого удовольствия.

Вот только не каждый сибиряк решится на путешествие по кавказским просторам. И далеко, и недешево, и не так-то просто добраться, особенно со всей семьей. Однако этим летом Кавказ сам прибывает в Сибирь! Целый месяц, со 2 по 30 июня, в супермаркетах «Планета Холидей» и «Сибириада» покупателей ждет расширенный ассортимент товаров, с которыми легко устроить дома тот самый хор вкусных и разнообразных блюд. На этот раз на витринах представлены и специально привезенные с Кавказа товары, и продукция местных производителей по проверенным народным рецептам. В числе первых — виноградные, фруктовые и кисломолочные напитки, любимые первосортные сыры - брынза, сулугуни, адыгейский и другие. Среди вторых — отборное мясо для шашлыков в фирменных кавказских маринадах и огромный ассортимент свежеиспеченного хлеба - лаваш, матнакаш, лепешки пури ароматным запахом разбудят аппетит любого покупателя.
Еще больше проникнуться настроением солнечного Кавказа помогут готовые знаменитые соусы — ткемали, сацебели, шашлычный, кавказский, наршараб. Их отличает характерный вкус, который создают южные травы и плоды. И всего несколько капель такого соуса способны преобразить обычный кусок мяса или хлеба, передавая оттенки южных просторов.
Так что каждый поход в магазин превращается в небольшое, но приятное гастрономическое путешествие!

На днях Кавказа в «Планете Холидей» и «Сибириаде» угощение для себя найдут не только любители долгих сытных застолий. Сторонникам здорового образа жизни и спортсменам стоит присмотреться к мацони, тану или айрану. Их пользу для организма человека невозможно переоценить: и витамины содержат, и токсины выводят, и жажду в летнюю жару утоляют. Современные варианты известных народных напитков содержат разный процент жира и газа, так что выбор очень разнообразен.

Накрыв щедрый стол вкусными южными угощениями, можно не переживать за явку гостей! Друзья и родные с радостью соберутся, чтобы отведать интересные блюда, и сибирский летний вечер станет настоящим праздником!

Подробности акции на сайте компании «Холидей» www.hol-omsk.ru и по телефону горячей линии 8-800-250-25-22.

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