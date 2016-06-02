У нас в гостях Кавказ

Вот только не каждый сибиряк решится на путешествие по кавказским просторам. И далеко, и недешево, и не так-то просто добраться, особенно со всей семьей. Однако этим летом Кавказ сам прибывает в Сибирь! Целый месяц, со 2 по 30 июня, в супермаркетах «Планета Холидей» и «Сибириада» покупателей ждет расширенный ассортимент товаров, с которыми легко устроить дома тот самый хор вкусных и разнообразных блюд. На этот раз на витринах представлены и специально привезенные с Кавказа товары, и продукция местных производителей по проверенным народным рецептам. В числе первых — виноградные, фруктовые и кисломолочные напитки, любимые первосортные сыры - брынза, сулугуни, адыгейский и другие. Среди вторых — отборное мясо для шашлыков в фирменных кавказских маринадах и огромный ассортимент свежеиспеченного хлеба - лаваш, матнакаш, лепешки пури ароматным запахом разбудят аппетит любого покупателя.

Еще больше проникнуться настроением солнечного Кавказа помогут готовые знаменитые соусы — ткемали, сацебели, шашлычный, кавказский, наршараб. Их отличает характерный вкус, который создают южные травы и плоды. И всего несколько капель такого соуса способны преобразить обычный кусок мяса или хлеба, передавая оттенки южных просторов.

Так что каждый поход в магазин превращается в небольшое, но приятное гастрономическое путешествие!