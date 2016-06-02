Центр Омска закроют для транспорта на 2 дня из-за гонок

В субботу, 4 июня, с 09:00 до 14:00 будут закрыто движение по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до ленинградского моста, включая Соборную площадь, также движение закроют по улице партизанской. В связи с этим пять пассажирских маршрутов поедут по измененным схемам: