Центр Омска закроют для транспорта на 2 дня из-за гонок

В Омске на два дня, 3 и 4 июня, изменится схема движения городского транспорта в связи с проведением XVII городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск – 2016». Мероприятие посвящено Дню России и празднованию 300-летнего юбилея.
Так, завтра,3 июня, с 21:00 до 09:00 4 июня будет закрыто движение по Соборной площади. Автобусы двух маршрутов пустят в объезд:
– движение автобусов №73 с улицы Красный Путь будет направлено по улицам Красный Путь, Интернациональной, Ленина, затем – по утвержденной схеме;
– Автобусы №94 в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь будет организовано по улицам Интернациональной, Герцена с организацией разворота в районе площади Победы, далее – по утвержденной схеме, передает пресс-служба мэрии Омска.
В субботу, 4 июня, с 09:00 до 14:00 будут закрыто движение по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до ленинградского моста, включая Соборную площадь, также движение закроют по улице партизанской. В связи с этим пять пассажирских маршрутов поедут по измененным схемам:
– движение автобусов маршрута №73 с улицы Красный Путь в направлении улицы Маяковского будет организовано по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса, далее — по утвержденной схеме;
– движение автобусов маршрута №94 в направлении Амурского поселка с моста имени 60 лет Победы будет направлено по улице Фрунзе;
– отправление автобусов маршрута №34 будет организовано из центра города от остановки «Флагман»;
– движение автобусов маршрута №50 будет осуществляться от остановки общественного транспорта «Площадь Ленина»;
– движение автобусов маршрута №66 будет осуществляться от остановки общественного транспорта «Дом Туриста».