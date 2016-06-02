Танк снова перевернулся на повороте дороги - видео

Очередной случай с падением танка во время транспортировки на транспортной платформе на этот раз произошел в Подмосковье близ Наро-Фоминска.
Как сообщают столичные СМИ, танк опрокинулся, когда его перевозили в составе колонны военной техники. В ДТП пострадавших нет, после падения бронемашины произошел разлив топлива.
Аналогичный случай с падением танка произошел около года назад в Крыму на трассе Алушта-Симферополь. Были оборваны провода контактной линии троллейбусов. Образовалась пробка, многие туристы опоздали в аэропорт.
Ну и самый известный для нас случай в 2014 году произошел в Омске. Вечером 10 сентября на перекрестке улиц Леонова и 13-я Комсомольская
Бронемашину транспортировали на грузовике КРАЗ-6446 из цеха ОАО «Омский завод машиностроения» в поселок Светлый.
Фото из Наро-Фоминска: Twitter