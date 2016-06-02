Российского бойца ММА расстреляли в ресторане, видео

В интернете появилось сделанное камерами наблюдения видео, на котором запечатлен момент совершения вооруженного нападения на Шахбулата Шамхалаева, являющегося бойцом смешанных единоборств (ММА).
Накануне в махачкалинском ресторане «Петровск» вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина совершил нападение на чемпиона мира по тайскому боксу (муай-тай).
Камеры наблюдения запечатлели момент, когда в заведение вошел вооруженный мужчина и направился вглубь зала. Следом за ним, выйдя из-за столика, пошел еще один человек, позже доставший пистолет и сделавший несколько выстрелов.
После случившегося нападения Шахбулата Шамхалаева госпитализировали. В настоящее время спортсмен находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Из тела бойца было извлечено шесть пуль, сообщает «
32-летний Шахбулат Шамхалаев является чемпионом мира по тайскому боксу. Кроме того, боец неоднократно выигрывал первенство Дагестана по муай-тай и ушу-саньда, некоторое время выступал в турнирах Bellator.
Фото: скриншот из видео на YouTube