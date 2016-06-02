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Россиянам вернут деньги за навязанные страховки

2 июня 2016, 10:07
С 1 июня 2016 года.

C 1 июня нынешнего года россияне могут отказаться практически от любой страховки, которая была им навязана. Денежные средства можно вернуть в течение пяти дней после заключения договора, если не произошел страховой случай, сообщает «Ридус».

Центробанк разработал соответствующее указание еще в конце прошлого года, но страховым компаниям была предоставлена отсрочка для перестроения своей работы до мая 2016 года.

Отказаться россияне могут фактически от всех существующих популярных видов страхования: АвтоКАСКО, медицинского страхования, страхование жизни, финансовых рисков и прочее.

Законодательством и прежде запрещалось принудительное заключение договоров добровольного страхования, но проблема заключалась в том, что доказать факт принуждения достаточно сложно.

Также к 1 октября текущего года Центробанком совместно с Правительством РФ планируется вырабатывание предложений по совершенствованию механизма, касающегося возмещения по полисам ОСАГО ущерба.


Фото: иллюстрация

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