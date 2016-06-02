Путешествие красоты в Омске

Вот и настало долгожданное лето – пора преображения. Самое время примерить новый модный макияж, а также подумать о том, какой уход и защита требуются вашей коже. Как прекрасно, когда можно решить обе задачи одновременно, посетив автобусы красоты от Mary Kay®.
Масштабный всероссийский тур под названием «Mary Kay® для тебя» проходит в России с апреля 2016 года. География проекта охватывает различные регионы России – от Сибири до Поволжья.
Центральным элементом рекламной кампании стал автобусный тур по регионам, во время которого все желающие смогут получить профессиональные консультации по уходу за собой от консультантов по красоте Mary Kay® и возможность участвовать в конкурсе, а также выиграть призы от компании Mary Kay®.
Посетительница автобуса красоты
Сегодня два автобуса красоты Mary Kay® приехали в Омск, и мы не могли не заглянуть в гости. Во время своего путешествия автобусы останавливаются в самых популярных местах города. В автобусах работают консультанты по красоте Mary Kay®, которые расскажут о правилах ухода за кожей летом, посоветуют средства, необходимые именно вам, и сделают модный макияж. Кроме бесплатного макияжа все посетительницы автобуса красоты смогут принять участие в конкурсе и выиграть подарочные наборы с косметическими средствами Mary Kay® или получить шанс стать обладателем главного приза — iPad mini!
Не пропустите красивое событие в своем городе! Автобусы красоты будут находиться в Омске со 2 по 8 июня.
Консультанты по красоте Mary Kay®
Проследить за маршрутом всероссийского тура «Mary Kay® для тебя», узнать адреса расположения автобусов в городах, а также дополнительные подробности можно на промосайте
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