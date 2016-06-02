Путешествие красоты в Омске



Сегодня два автобуса красоты Mary Kay® приехали в Омск, и мы не могли не заглянуть в гости. Во время своего путешествия автобусы останавливаются в самых популярных местах города. В автобусах работают консультанты по красоте Mary Kay®, которые расскажут о правилах ухода за кожей летом, посоветуют средства, необходимые именно вам, и сделают модный макияж. Кроме бесплатного макияжа все посетительницы автобуса красоты смогут принять участие в конкурсе и выиграть подарочные наборы с косметическими средствами Mary Kay® или получить шанс стать обладателем главного приза — iPad mini!