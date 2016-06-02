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Перекрытие шести улиц в Омске из-за выпускного – машинам не проехать

2 июня 2016, 10:41
Парковаться запрещено.

В городе будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина в связи с обращением Омского автобронетанкового инженерного института. Цель мероприятия – обеспечение проведения 96-го выпуска молодых офицеров.

Таким образом, 12 июня с 09:00 до 14:00 движения на участке от площади Победы до улицы Интернациональной будет прекращено. Кроме того в указанный период будут перекрыты:

– Соборная площадь;

– Банковский переулок — на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

– улица Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина;

– улица Тарская — на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

– улица Спартаковская — на участке от улицы Партизанской до улицы Красина.

В департаменте общественной безопасности отметили, что парковаться в местах проведения выпускного будет запрещено с 20:00 часов 11 июня до окончания праздника. Будут изменены маршруты городского транспорта, для удобства участников движения установят временные дорожные знаки, передает пресс-служба городской администрации.

Фото: иллюстрация

#Новости#Авто#Общество
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