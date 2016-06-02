Омичка на Мазде сбила ребенка - велосипедиста, мальчик в больнице

Накануне в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили об аварии в Центральном округе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, предварительно установили, что водитель иномарки Mazda Demio, женщина 1978 года рождения, при выезде со двора дома №4 по улице 21-я Амурская допустила наезд на велосипедиста, мальчика 2004 года рождения. Ребенок двигался справа налево по ходу движения транспортного средства.