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Омичка на Мазде сбила ребенка - велосипедиста, мальчик в больнице

2 июня 2016, 11:43
Выезжала со двора.

В Омске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

Накануне в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили об аварии в Центральном округе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, предварительно установили, что водитель иномарки Mazda Demio, женщина 1978 года рождения, при выезде со двора дома №4 по улице 21-я Амурская допустила наезд на велосипедиста, мальчика 2004 года рождения. Ребенок двигался справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате случившегося несовершеннолетнего доставили в больницу. Полиция в данный момент устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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