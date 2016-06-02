Очистка Иртыша после сброса на Казцинке – комментарий ОмскВодоканала

Многие омичи интересуются ситуацией со сбросом вредных химикатов в реку Ульба в Казахстане. «ОмскВодоканал» в связи с нарастающим беспокойством местных жителей дал официальный комментарий по данному поводу.
Ранее:
Специалисты утверждают, что у омичей нет повода для беспокойства за свое здоровье. Начальник цеха сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» Виктор Захаров пояснил, что Иртыш обладает высокой самоочищающейся способностью: загрязнения оседают на дно и со временем перерабатываются микроорганизмами водоема. То, что было сброшено в 100-150 километров, река естественным образом нейтрализует. Захаров подчеркнул, что сброс произошел в тысячах километрах от Омска. Однако даже в случае попадания сточных вод в Иртыш местные сооружения по водоподготовке с легкостью справятся с ними, передает пресс-служба ОАО «ОмскВодоканал».
После сообщения об аварийном сбросе на «Казцинке» омские специалисты усилили контроль качества питьевой воды. Пробы берутся каждый час в 23 километрах от города, то есть выше по течению.
Руководитель лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал» Наталья Моор уверяет, что жители спокойно могут пить воду из-под крана. Качество питьевой воды в Омске остается стабильно высоким и соответствует требованиям санитарных правил и норм.