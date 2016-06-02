Очистка Иртыша после сброса на Казцинке – комментарий ОмскВодоканала

Ранее: В Казахстане аварийный сброс свинца, цинка и цианидов – что на Иртыше



Специалисты утверждают, что у омичей нет повода для беспокойства за свое здоровье. Начальник цеха сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» Виктор Захаров пояснил, что Иртыш обладает высокой самоочищающейся способностью: загрязнения оседают на дно и со временем перерабатываются микроорганизмами водоема. То, что было сброшено в 100-150 километров, река естественным образом нейтрализует. Захаров подчеркнул, что сброс произошел в тысячах километрах от Омска. Однако даже в случае попадания сточных вод в Иртыш местные сооружения по водоподготовке с легкостью справятся с ними, передает пресс-служба ОАО «ОмскВодоканал».