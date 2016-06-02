Обнаружен труп омички в Иртыше возле кинотеатра

Накануне примерно в 14:00 в реке Иртыш в районе кинотеатра «Вавилон» по улице Лермонтова рыбаки обнаружили и подняли на берег тело женщины. Следственные органы по данному факту начали доследственную проверку.
По предварительным данным, телесных повреждений на трупе не обнаружено, на вид погибшей 55-60 лет. Правоохранители в данный момент занимаются установлением личности. На берегу следователи обнаружили оставленные женщиной личные вещи. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства ее смерти.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области