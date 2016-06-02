Город55
ГлавноеВсе новости

Обнаружен труп омички в Иртыше возле кинотеатра

2 июня 2016, 12:15
Личные вещи остались на берегу.

Накануне примерно в 14:00 в реке Иртыш в районе кинотеатра «Вавилон» по улице Лермонтова рыбаки обнаружили и подняли на берег тело женщины. Следственные органы по данному факту начали доследственную проверку.

По предварительным данным, телесных повреждений на трупе не обнаружено, на вид погибшей 55-60 лет. Правоохранители в данный момент занимаются установлением личности. На берегу следователи обнаружили оставленные женщиной личные вещи. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства ее смерти.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31