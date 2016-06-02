Обнаружен труп омички в Иртыше возле кинотеатра

По предварительным данным, телесных повреждений на трупе не обнаружено, на вид погибшей 55-60 лет. Правоохранители в данный момент занимаются установлением личности. На берегу следователи обнаружили оставленные женщиной личные вещи. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства ее смерти.