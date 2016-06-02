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Новый главный тренер омского Авангарда - ответ от кандидата на пост

2 июня 2016, 15:47
Вакантная позиция.

Известный российский тренер Сергей Зубов, возглавлявший в прошлом сезоне питерский СКА и накануне покинувший клуб, не настанет наставником омского «Авангарда», сообщает «Чемпионат».

Ранее в СМИ сообщалось о предложении, сделанном «Авангардом», Зубову возглавить омский клуб. Об этом заявил президент СКА Геннадий Тимченко. Специалист, комментируя сложившуюся ситуация отмечал, что в питерском клубе ему предложили остаться, но не на должности главного тренера. Сергей Зубов отмечал свое желание работать в качестве наставника клуба КХЛ.

Заседание совета директоров омского клуба состоится 6 июня, на нем будет решена судьба нынешнего «рулевого» команды Евгения Корноухова.

На торжественном закрытии сезона КХЛ, которое прошло в Москве на прошлой неделе президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил журналистам, что имя нового главного тренера «ястребов» будет объявлено 10 июня. Также менеджер омского клуба рассказал, что есть кандидат на вакантное место в НХЛ, но заключить договор пока не представляется возможным из-за запрета на приглашения специалистов из Северной Америки.


Фото: hawk.ru

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