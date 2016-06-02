Новый главный тренер омского Авангарда - ответ от кандидата на пост

Известный российский тренер Сергей Зубов, возглавлявший в прошлом сезоне питерский СКА и накануне покинувший клуб, не настанет наставником омского «Авангарда», сообщает «
Ранее в СМИ сообщалось о
Заседание совета директоров омского клуба состоится 6 июня, на нем будет решена судьба нынешнего «рулевого» команды Евгения Корноухова.
На торжественном закрытии сезона КХЛ, которое прошло в Москве на прошлой неделе президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил журналистам, что имя нового главного тренера «ястребов» будет объявлено 10 июня. Также менеджер омского клуба рассказал, что
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