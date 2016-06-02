Новый главный тренер омского Авангарда - ответ от кандидата на пост

На торжественном закрытии сезона КХЛ, которое прошло в Москве на прошлой неделе президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил журналистам, что имя нового главного тренера «ястребов» будет объявлено 10 июня. Также менеджер омского клуба рассказал, что есть кандидат на вакантное место в НХЛ , но заключить договор пока не представляется возможным из-за запрета на приглашения специалистов из Северной Америки.