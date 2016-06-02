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Названы лучшие внедорожники и седаны 2016 года

2 июня 2016, 12:46
Самые надежные автомобили.

Американским журналом Consumer Reports по различным критериям, в том числе по оценкам покупателей, были отобраны и названы лучшие автомобили 2016 года.

Подобные рейтинги изданием составляются ежегодно, в него входят продаваемые в США автомобили, которые считаются надежными, обладает успешными результатами прохождения краш-тестов, а также имеют хорошие потребительские оценки выше среднего.

Лучшим автомобилем в среднем классе был признан японец Honda Fit (в России продающийся под названием Jazz). Эта машина стала и самой дешевой в составленном рейтинге, ее цена составляет 19 тысяч долларов.


Среди компактных машин первое место досталось Subaru Impreza. Что касается среднеразмерных автомобилей, лидером в этом сегменте стала давно пользующаяся высокой популярностью в США Toyota Camry.


Chevrolet Impala был признан лучшим в классе седанов больших размеров, издание отмечает, что владельцами этих автомобилей особо ценятся комфортабельность и динамичность. В ценовом сегменте машин стоимость до 40 тысяч долларов лидерство досталось Mazda MX-5.


Самыми предпочтительными внедорожниками оказались Kia Sorento, Subaru Forester и Lexus RX, который оказался в опубликованном списке самым дорогим, его цена варьируется в пределах от 51 до 57 тысяч долларов.

В составленный рейтинг также попали Toyota Sienna в классе минивэнов, Ford F-150 в классе небольших грузовиков.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Авто#Общество
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