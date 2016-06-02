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Нападение на такси в Омске: двое с ножом, водитель вызвал подкрепление

2 июня 2016, 13:48
Разбой.

В Омске очередное нападение на таксиста. В полицию с заявлением обратился 30-летний водитель таксомоторной компании.

Предварительно установлено – пострадавший таксист около часа ночи получил заказ на перевозку людей с улицы 5-я Кордная до улицы Рокоссовского. Подъехав к дому, водитель начал ждать клиентов.

Затем между таксистом и пассажиром произошел конфликт, входе которого клиент попытался повредить а/м «Рено Логан». На помощь подъехало еще одно такси, а из квартиры спустился второй клиент – нетрезвый и с ножом. Далее у таксиста открыто забрали кошелек с деньгами в сумме 4500 рублей. После чего нападавшие скрылись.

На месте происшествия эксперты изъяли нож и отпечатки рук. Сотрудники угрозыска провели опрос жителей дома, и установили личности всех участников конфликта.

Задержаны подозреваемые: 27-летний житель Октябрьского округа (ранее судимый за аналогичные преступления), и его 26-летний приятель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Наказание – до 10 лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску
Фото: иллюстрация

#Новости#Криминал#Происшествия#Авто
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