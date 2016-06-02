Нападение на такси в Омске: двое с ножом, водитель вызвал подкрепление

Затем между таксистом и пассажиром произошел конфликт, входе которого клиент попытался повредить а/м «Рено Логан». На помощь подъехало еще одно такси, а из квартиры спустился второй клиент – нетрезвый и с ножом. Далее у таксиста открыто забрали кошелек с деньгами в сумме 4500 рублей. После чего нападавшие скрылись.