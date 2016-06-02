Город55
ГлавноеВсе новости

Гротескный неонуар... «Приходит дракон»

2 июня 2016, 17:50
Гротескный неонуар... «Приходит дракон»

5 июня в 17:00 смотрим и обсуждаем иранский детектив «Приходит дракон» в киноклубе «Искушение кино».

После просмотра фильма состоится 30-минутное обсуждение с ведущими киноклуба, культурологи уже окрестили самого яркого конкурсанта Берлинского кинофестиваля – 2016 персидским «Настоящим детективом», в котором Линч встречает Тарантино. В гротескном неонуаре жизнь льется через край: люди исчезают и появляются, мифы и реальность меняются местами, а разочарованных в жизни детективов аж трое, и от каждого из них глаз не отвести.

Внимание!!! Стоимость сеанса 150 рублей, скидка по карте «Искушение кино» не действует.

Подробности по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru.
16+


На правах рекламы

#Новости#Реклама#Афиша#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31