Гротескный неонуар... «Приходит дракон»

5 июня в 17:00 смотрим и обсуждаем иранский детектив «Приходит дракон» в киноклубе «Искушение кино».



После просмотра фильма состоится 30-минутное обсуждение с ведущими киноклуба, культурологи уже окрестили самого яркого конкурсанта Берлинского кинофестиваля – 2016 персидским «Настоящим детективом», в котором Линч встречает Тарантино. В гротескном неонуаре жизнь льется через край: люди исчезают и появляются, мифы и реальность меняются местами, а разочарованных в жизни детективов аж трое, и от каждого из них глаз не отвести.