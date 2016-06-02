Еще одна страна опасна для россиян - предупреждение Ростуризма

Ростуризм предупредил россиян о возможной опасности, опубликовав сообщение на своем сайте. Согласно данным ведомства, туристические объекты в Тунисе на острове Джерба и в Зарзисе могут подвергнуться атакам боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещена в России).
Ростуризм сообщает, что по информации компетентных органов, в условиях сезонного увеличения турпотока террористической группировкой ИГИЛ готовится серия экстремистских актов в отношении туристов, в том числе и граждан РФ.
Ведомством отмечается, что наиболее опасные туристические объекты в городе Зарзис и на острове Джерба. При посещении Туниса граждан призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Тунис является не первой страной, об опасности посещения которой российское ведомство предупреждает граждан. В декабре 2015 года после произошедших в Париже терактов Ростуризм призывал россиян во время новогодних поездок в Европу проявить осторожность.
Нападение на туристов в Тунисе произошло в июне 2015 года в отеле города Сус. В результате атаки жертвами стали 38 иностранцев. Ответственность на себя взяла группировка ИГ.
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