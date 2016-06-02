Девушки топлесс загорают на пляже. Жара возвращается

Городские пляжи в Казани официально открыли 1 июня. А вот в Омске с началом лета купальный сезон еще не открыт из-за высокого уровня воды в Иртыше. К настоящему времени остаются подтопленными большинство городских пляжей и это мешает муниципальным службам привести их территории в порядок.