Девушки топлесс загорают на пляже. Жара возвращается

Пока Омск находится в ожидании начала купального сезона, другие города России этот сезон уже открыли.
И еще как открыли. «
Городские пляжи в Казани официально открыли 1 июня. А вот в Омске с началом лета купальный сезон еще не открыт из-за высокого уровня воды в Иртыше. К настоящему времени остаются подтопленными большинство городских пляжей и это мешает муниципальным службам привести их территории в порядок.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что
Спад воды ожидается в первой декаде июня. До официального открытия пляжей их акватории считаются местом несанкционированного купания, заходить в воду попросту опасно. Тем не менее, матросы-спасатели должны приступить к дежурству с началом календарного лета.
И хотя в омском регионе к воскресенью по прогнозам ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» воздух может прогреться до +27, и, конечно, горожан потянет «позагорать», всё-же от купания Иртыше лучше воздержаться. Пока это еще опасно.