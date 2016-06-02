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Девушки топлесс загорают на пляже. Жара возвращается

2 июня 2016, 16:15
Начало календарного лета.

Пока Омск находится в ожидании начала купального сезона, другие города России этот сезон уже открыли.

И еще как открыли. «Портал города Казани» сообщает, что на пляже, расположенном недалеко от Татнефть-Арены (там, где зимой проходят матчи КХЛ), очевидцы сняли девушек, которые ради ровного загара обнажились значительно больше, чем это позволяют законы приличия.


Городские пляжи в Казани официально открыли 1 июня. А вот в Омске с началом лета купальный сезон еще не открыт из-за высокого уровня воды в Иртыше. К настоящему времени остаются подтопленными большинство городских пляжей и это мешает муниципальным службам привести их территории в порядок.

Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что пять муниципальных пляжей еще проходят процедуру комплексной подготовки.

Спад воды ожидается в первой декаде июня. До официального открытия пляжей их акватории считаются местом несанкционированного купания, заходить в воду попросту опасно. Тем не менее, матросы-спасатели должны приступить к дежурству с началом календарного лета.

И хотя в омском регионе к воскресенью по прогнозам ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» воздух может прогреться до +27, и, конечно, горожан потянет «позагорать», всё-же от купания Иртыше лучше воздержаться. Пока это еще опасно.

Кстати, насчет «девушек топлесс». Омск в этом плане тоже не всегда «культурен». Бывает всякое.


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