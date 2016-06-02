Большой улов

В Корниловке соберутся любители спортивной рыбалки, чтобы посоревноваться в ловле спиннингом с берега.
Чемпионат Омской области по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега» состоится близ села Корниловка 4 и 5 июня. Торжественное открытие турнира, в котором примут участие около четырех десятков спортсменов, намечено на 15:00.
Местом баталий станет Корниловская балка. По оценкам организаторов это водоем с глубинами до 7 метров, с песчаным (и местами илистым дном), в котором есть растительность, а вот течение отсутствует. Рыбаки могут рассчитывать на улов в виде окуня, щуки и судака. Все они, вне зависимости от размера, веса и количества, принимаются на контрольное взвешивание и идут в зачет соревнований. Однако если на крючок попадется другая рыба, ее лучше отпустить. Так как она приниматься во внимание судьями не должна.
Чемпионат будет проходить как в личном, так и в командном зачетах. Для участия в командном турнире необходимо собрать группу из 3 спортсменов старше 16 лет.
Победителем в каждом туре соревнований признаётся спортсмен, имеющий наибольшее количество баллов (одна рыба-один балл).
Для соревнований разрешается использовать любые спиннинговые снасти: удилища, катушки, лески, и иметь при себе неограниченное количество запасных снастей, принадлежностей и приманок. Длина удилищ не ограничена. Лов рыбы разрешен только на искусственные приманки, оснащенные одинарными, двойными и/или тройными крючками в количестве не более трех на одной приманке. Длина подвески крючков не должна превышать 1 см. Крючки должны быть без любых дополнительных элементов. Имитации мушек, а также водных личинок насекомых запрещены. Также запрещаются тренировки в дни соревнований в зоне проведения турнира.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4 июня:
15:00 – 15:30, сбор участников, регистрация команд
15:30 – 16:00, жеребьевка участников по периодам 1-го тура
16:00 – построение участников, открытие соревнований
17:00 – старт 1-го периода ловли
18:00 – старт 2-го периода ловли
19:00 – старт 3-го периода ловли
20:00 – старт 4-го периода ловли
21:00 – 22:00, подведение итогов 1-го тура соревнований.
5 июня:
7:00 – 7:30, сбор участников, регистрация команд
7:30 – 8:00, жеребьевка участников по периодам 2-го тура
8:00, построение участников
09:00, старт 1-го периода ловли
10:00, старт 2-го периода ловли
11:00, старт 3-го периода ловли
12:00, старт 4-го периода ловли
13:00 – 14:00, подведение итогов соревнований
14:00, награждение победителей, торжественное закрытие соревнований.
Источник: пресс-служба Минспорта Омской области
Фото: иллюстрация