Большой улов

Местом баталий станет Корниловская балка. По оценкам организаторов это водоем с глубинами до 7 метров, с песчаным (и местами илистым дном), в котором есть растительность, а вот течение отсутствует. Рыбаки могут рассчитывать на улов в виде окуня, щуки и судака. Все они, вне зависимости от размера, веса и количества, принимаются на контрольное взвешивание и идут в зачет соревнований. Однако если на крючок попадется другая рыба, ее лучше отпустить. Так как она приниматься во внимание судьями не должна.