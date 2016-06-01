Взлет стоимости нефти до 100 долларов за баррель

Стоимость нефти может взлететь до $100 за баррель при глобальной проблеме с ее добычей, в противном случае, достичь данного показателя не удастся, поскольку в нынешней ситуации рынку такого количества «черного золота» не нужно, передает заявление Элио Оэп, возглавляющего энергетическое агентство Petroleum World, «
По мнению главы Petroleum World, на сегодняшний день нефтедобывающими компаниями бюджеты будут считаться сбалансированными при стоимости нефти в 60 долларов за баррель.
Тем не менее, дать однозначный прогноз касательно спроса и предложения на «черное золото» Элио Оэп не решился, отметив, что на сегодняшний день это невозможно из-за низкого уровня производства в Эквадоре и Венесуэле, из-за перебоев с добычей в Канаде, Нигерии и Колумбии, из-за проблем в Ливии и конфликтов на Ближнем Востоке.
Сегодня августовские контракты на нефть элитной марки Brent достигали отметки в 49,42 доллара за баррель, WTI – $48,67.
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