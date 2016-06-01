Взлет стоимости нефти до 100 долларов за баррель

Тем не менее, дать однозначный прогноз касательно спроса и предложения на «черное золото» Элио Оэп не решился, отметив, что на сегодняшний день это невозможно из-за низкого уровня производства в Эквадоре и Венесуэле, из-за перебоев с добычей в Канаде, Нигерии и Колумбии, из-за проблем в Ливии и конфликтов на Ближнем Востоке.