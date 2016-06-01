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Взлет стоимости нефти до 100 долларов за баррель

1 июня 2016, 14:58
При глобальных проблемах с добычей сырья.

Стоимость нефти может взлететь до $100 за баррель при глобальной проблеме с ее добычей, в противном случае, достичь данного показателя не удастся, поскольку в нынешней ситуации рынку такого количества «черного золота» не нужно, передает заявление Элио Оэп, возглавляющего энергетическое агентство Petroleum World, «Российская газета».

По мнению главы Petroleum World, на сегодняшний день нефтедобывающими компаниями бюджеты будут считаться сбалансированными при стоимости нефти в 60 долларов за баррель.

Тем не менее, дать однозначный прогноз касательно спроса и предложения на «черное золото» Элио Оэп не решился, отметив, что на сегодняшний день это невозможно из-за низкого уровня производства в Эквадоре и Венесуэле, из-за перебоев с добычей в Канаде, Нигерии и Колумбии, из-за проблем в Ливии и конфликтов на Ближнем Востоке.

Сегодня августовские контракты на нефть элитной марки Brent достигали отметки в 49,42 доллара за баррель, WTI – $48,67.


Фото: иллюстрация

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