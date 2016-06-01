Введение новых санкций США в отношении России

Из-за осуществляемых Россией поставок Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» США может ввести в отношении нашей страны новые санкции, передает заявление Сэма Уэрберга, являющегося представителем по связям с прессой иранского отдела американского Госдепартамента,
Окончательное заключение американской стороной еще не подготовлено касательно возможных действий в рамках имеющихся у Соединенных Штатов Америки полномочий на случай, если поставки прекращены не будут. По словам Сэма Уэрберга правительство США будет и дальше «тщательно следить» за данной ситуацией.
Ранее неодобрение поставками в Иран российских комплексов С-300 выражали представители исполнительной власти США. При этом они отмечали, что факта нарушения международных прав в данном случае нет.
Также некоторое время назад Элизабет Трюдо, занимающая пост официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, отмечала, что США выступают против продаж Россией своих ЗРК С-300 Тегерану.
Согласно позиции законодателей США, в отношении России допускает введение односторонних санкций благодаря действующим американским законам о санкциях в отношении Ливии и Ирана (от 1996 года) и о нераспространении вооружений в отношении Ирака и Ирана (от 1992 года).
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