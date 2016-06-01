Введение новых санкций США в отношении России

Окончательное заключение американской стороной еще не подготовлено касательно возможных действий в рамках имеющихся у Соединенных Штатов Америки полномочий на случай, если поставки прекращены не будут. По словам Сэма Уэрберга правительство США будет и дальше «тщательно следить» за данной ситуацией.