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В Омске открылся детский сад за 80 млн с электрическими полами

1 июня 2016, 15:34
Современное учреждение.

В Кировском округе построен современный детский садик по инициативе мэра Омска Вячеслава Двораковского на территории школы №55. Здание оснащено всем необходимым оборудованием и современными системами безопасности.

Сегодня, 1 июня, открылось очередное дошкольное учреждение. Детский сад, рассчитанный на 100 мест, построили менее чем за год. На все необходимые работы было выделено около 80 миллионов рублей, передает пресс-служба городской администрации.

Мэр отметил, что все группы укомплектованы новой мебелью, игрушками, развивающими пособиями. На максимально высоком уровне сделаны пищеблоки, прачечные, системы охраны и пожарной безопасности, спортивный и музыкальный залы, игровые комнаты и спальни.

Кроме того, в приемной установлены удобные кабинки для одежды с подогревом и приточно-вытяжной вентиляцией. Все оборудование выполнено в яркой цветовой гамме. В здании есть спортивный и музыкальный залы, медицинский блок с физиотерапевтическим кабинетом. В группах первого этажа смонтированы теплые электрические полы, установлена система видеонаблюдения. Сделан удобный переход от нового здания в основное здание школы – это позволит в полном объеме использовать существующую материальную базу образовательного учреждения.

В профильном департаменте подчеркнули, что на Левобережье в этом году в рамках программы подготовки к 300-летию Омска на территории другой школы - № 53 - будет построен современный образовательный комплекс. Он будет состоять из собственно общеобразовательного учебного заведения на 550 мест, детского сада и физкультурно-оздоровительного корпуса.


Фото: иллюстрация

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