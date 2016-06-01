В Омске открылся детский сад за 80 млн с электрическими полами

Кроме того, в приемной установлены удобные кабинки для одежды с подогревом и приточно-вытяжной вентиляцией. Все оборудование выполнено в яркой цветовой гамме. В здании есть спортивный и музыкальный залы, медицинский блок с физиотерапевтическим кабинетом. В группах первого этажа смонтированы теплые электрические полы, установлена система видеонаблюдения. Сделан удобный переход от нового здания в основное здание школы – это позволит в полном объеме использовать существующую материальную базу образовательного учреждения.