В Финляндии заявили о вторжении русских: военные высадились ночью

Жителя острова Kamsholmen, расположенного восточней Хельсинки, ночью перепугали военные, которые в полнейшей тишине начали высаживаться на берег в боевой экипировке. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.
Местный житель по имени Bjarne Winbergia почему-то сразу решил, что «это русские». Группа солдат подошла к острову на большой лодке и начала выгружать на берег оружие и ранцы.
Когда военные скрылись с лесу, бдительный местный житель «прыгнул в собственную лодку», и поспешил покинуть остров. Он отправился на материк, в ближайшее отделение службы спасения, где и заявил о вторжении «русских».
«Конечно, я был напуган», - заявил Bjarne Winbergia.
Далее выяснилось, что «русские» снова не при чем, а все произошло из-за «головотяпства» командования вооруженных сил обороны Финляндии, которое затеяло военные учения, но забыло предупредить об этом местных жителей.
Военные «на больших лодках» высаживаются на финских островах в рамках весенней операции «Viela».