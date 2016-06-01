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В Финляндии заявили о вторжении русских: военные высадились ночью

1 июня 2016, 07:39
Местный житель обратился в службу спасения.

Жителя острова Kamsholmen, расположенного восточней Хельсинки, ночью перепугали военные, которые в полнейшей тишине начали высаживаться на берег в боевой экипировке. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Местный житель по имени Bjarne Winbergia почему-то сразу решил, что «это русские». Группа солдат подошла к острову на большой лодке и начала выгружать на берег оружие и ранцы.

Когда военные скрылись с лесу, бдительный местный житель «прыгнул в собственную лодку», и поспешил покинуть остров. Он отправился на материк, в ближайшее отделение службы спасения, где и заявил о вторжении «русских».

«Конечно, я был напуган», - заявил Bjarne Winbergia.

Далее выяснилось, что «русские» снова не при чем, а все произошло из-за «головотяпства» командования вооруженных сил обороны Финляндии, которое затеяло военные учения, но забыло предупредить об этом местных жителей.

Военные «на больших лодках» высаживаются на финских островах в рамках весенней операции «Viela».



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