У омичей нет денег: з/п упала, долг банку - 180 тысяч рублей





Каждый экономически активный житель СФО должен около 180 тысяч рублей. В прошлом году показатель был на уровне 120 тысяч рублей, а в 2011-м – около 60 тысяч рублей. За последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла в 3 раза.