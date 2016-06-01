У омичей нет денег: з/п упала, долг банку - 180 тысяч рублей

Несмотря на сокращение объемов кредитования, общий долг граждан перед банками в СФО достиг своего рекордного показателя – с начала 2016 года он вырос на 5,05%, за год – на 16,508% и достиг на 1 мая 149,38 млрд рублей.
Наибольший объем выданных кредитов приходится на Красноярский край (17,84%), затем идет Новосибирская область (15,661%), на третьем месте Иркутская область (14,57%). Омская область оказалась на шестом месте из 12 регионов (8,86%), сообщила пресс-служба «Секвойя Кредит Консолидейшн».
Большинство сибирских регионов относятся к группе с большим показателем зависимости заемщиков – физических лиц от кредитных средств – соотношение среднемесячного дохода заемщика к ежемесячному платежу составляет в округе 45%, на одного заемщика приходится 1,8 кредита. Больше всего от месячного дохода на кредит приходится отдавать жителям Алтайского края (54%), Омская область оказалась на 7-м месте – 47% (1,9).
Каждый экономически активный житель СФО должен около 180 тысяч рублей. В прошлом году показатель был на уровне 120 тысяч рублей, а в 2011-м – около 60 тысяч рублей. За последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла в 3 раза.
Самый большой долг числится за Красноярским краем (16,605%), на Новосибирской области – 15,65%, на Кемеровской области – 15,53%, на Иркутской области – 13,06%, на Омской области – 9,86%.
В 2016 году ухудшилось материальное положение заемщиков. Эту причину называют 55% должников. На росте плохих долгов отразилась и безработица, которая по итогам прошлого года в СФО находится на уровне около 8,5%. В валютном профиле ипотечного кредитования появились дефолтные кредиты, которые возникли из-за резкого падения курса рубля.
По словам президента «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, нынешний уровень долговой нагрузки вызывает опасения. Сегодня средний банковский заемщик в России до 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%.
Фото: иллюстрация
Графики: «Секвойя Кредит Консолидейшн»