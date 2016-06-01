Россиянам начинают бесплатно раздавать земельные участки

К 9:30 по омскому времени подано уже 72 заявки, которые в настоящее время принимаются лишь от жителей ДФО. С 1 октября нынешнего года жители дальневосточного региона смогут получать участки на всей территории округа. Все граждане России будут допущены к этой программе с 1 февраля 2017 года.