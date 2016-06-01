Россиянам начинают бесплатно раздавать земельные участки

Сегодня, 1 июня, в силу вступил закон о бесплатном предоставлении россиянам земельных участков площадью один гектар в ДФО (Дальневосточном федеральном округе). В настоящее время получить землю можно лишь в девяти районах, отмечается на портале «
К 9:30 по омскому времени подано уже 72 заявки, которые в настоящее время принимаются лишь от жителей ДФО. С 1 октября нынешнего года жители дальневосточного региона смогут получать участки на всей территории округа. Все граждане России будут допущены к этой программе с 1 февраля 2017 года.
Согласно программе «дальневосточного гектара», земля будет предоставляться россиянам в пользование на пять лет на безвозмездной основе, в дальнейшем на земельный участок можно будет оформить аренду или получить право собственности. В случае если получивший землю гражданин не будет ее использовать, участок будет изыматься.
О готовности принять участие, «но не в первоочередном порядке», в программе «дальневосточного гектара», заявлял министр по развитию ДФО Александр Галушко.
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