Омский Авангард лишился своего основного защитника

Основной защитник омского «Авангарда» Иван Лекомцев покидает команду. 30-летней игрок обороны не смог договориться с руководством «ястребов» о продлении контракта, стороны разошлись по вопросам суммы и срока соглашения, сообщает ресурс «
Иван Лекомцев пополнил состав омской команды уже походу сезона, который игрок обороны начинал в ХК «Салават Юлаев», но за уфимцев защитник успел провести всего 4 матча, после чего перебрался в стан «ястребов».
В составе «Авангарда» 30-летний игрок обороны провел 51 матч, отметившись 2 голами и 8 результативными передачами при показателе полезности «+13».
В КХЛ Иван Лекомцев также уже успел поиграть в составе нижнекамского «Нефтехимика», новосибирской «Сибири», екатеринбурского «Автомобилиста», тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры».
Фото: hawk.ru