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Омский Авангард лишился своего основного защитника

1 июня 2016, 19:05
Не смогли договориться о продлении контракта.

Основной защитник омского «Авангарда» Иван Лекомцев покидает команду. 30-летней игрок обороны не смог договориться с руководством «ястребов» о продлении контракта, стороны разошлись по вопросам суммы и срока соглашения, сообщает ресурс «Хоккейная правда».

Иван Лекомцев пополнил состав омской команды уже походу сезона, который игрок обороны начинал в ХК «Салават Юлаев», но за уфимцев защитник успел провести всего 4 матча, после чего перебрался в стан «ястребов».

В составе «Авангарда» 30-летний игрок обороны провел 51 матч, отметившись 2 голами и 8 результативными передачами при показателе полезности «+13».

В КХЛ Иван Лекомцев также уже успел поиграть в составе нижнекамского «Нефтехимика», новосибирской «Сибири», екатеринбурского «Автомобилиста», тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры».


Фото: hawk.ru

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