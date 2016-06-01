Омская область получит 870 млн на воду: помощь федерального центра

Директор управления «Омскмелиоводхоз» Борис Селивенко сообщил, что уже выполнены проектно-изыскательские работы по Новоомской оросительной системе, и специалисты приступили к ее реконструкции. В планах на этот год – начать строительство двух других систем – Рассветовской и Пушкинской.