Омская область получит 870 млн на воду: помощь федерального центра

Финансирование на строительство и реконструкцию оросительных систем проводится в рамках федеральной и региональной программ.
Система отечественной мелиорации в 2016 году отметит 50-летие. По мнению экспертов, расширение площади орошаемых и осушаемых земель, техническое перевооружение отрасли значительно повысит эффективность труда аграриев, поможет решить задачи импортозамещения при производстве сельхозпродукции. С 2014 года начала действовать федеральная программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России, была принята соответствующая подпрограмма и в Омской области.
В рамках федеральной программы Омская область получит до 2020 года господдержку в размере более 870 млн. рублей. За счет этих средств будет проведена реконструкция пяти оросительных систем региона – Таврической, Новоомской, Лузинской, Пушкинской, Рассветовской. Этот перечень важнейших сельскохозяйственных объектов поддержал Губернатор Омской области Виктор Назаров.
Директор управления «Омскмелиоводхоз» Борис Селивенко сообщил, что уже выполнены проектно-изыскательские работы по Новоомской оросительной системе, и специалисты приступили к ее реконструкции. В планах на этот год – начать строительство двух других систем – Рассветовской и Пушкинской.
На развитие региональной подпрограммы развития мелиорации Омская область получит в 2016 году 15,5 млн. рублей. Специалисты отраслевого министерства пояснили, что в соответствии с условиями хозяйствам возместят половину затрат на реализацию проектов мелиорации. Уже за первый год действия региональной программы целевые индикаторы были перевыполнены в 2 раза.
Так, организация ООО «Агроплант» планирует вложить за 3 года почти 8,5 млн. рублей на строительство оросительных систем, чтобы повысить урожайность полей. Руководитель хозяйства Сергей Лагунов задумал реализовать комплексный проект по выращиванию, глубокой переработке овощей так называемого «борщевого набора». Работы идут полным ходом, поливальные машины уже закуплены, и овощеводы уже этим летом получат гарантию пережить засуху без потерь.
Аналогичные работы идут в хозяйстве «Новоомский», нескольких КФХ, ООО «Восход», где уже закуплены поливальные машин. С привлечением средств господдержки в этом году в Омской области будет построено 240 га оросительных систем.
Омский регион одним из первых в стране приступил к развитию мелиорации. Омские аграрии в этом направлении достигли заметных успехов. Только за последние годы Управлением «Омскмелиоводхоз» проведена реконструкция почти 12,7 тыс. га орошаемых земель и на площади более 2,2 тыс. га осушенных земель.
Делегация Омской области в составе ветеранов и руководителей отрасли примет участие в юбилейных мероприятиях, посвященных Всероссийскому Дню мелиорации и 50-летию отечественной мелиоративной системы, которые пройдут 2 июня в Москве.
Источник: omskportal.ru