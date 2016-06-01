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Обрушение жилого дома – перекрытия сложились, погибшие

1 июня 2016, 09:05
Обрушение жилого дома – перекрытия сложились, погибшие

Накануне вечером на юге Кузбасса в городе Междуреченск произошла трагедия – обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщает сайт «Газета Кемерова».

Информация об обрушении поступила в службу спасения около 18 часов местного времени. К месту сразу выехали службы МЧС, полиция, бригады скорой медицинской помощи.


По разным данным сообщается, что есть погибшие – от 1 до 4 человек. Жители дома были эвакуированы. Из-под завалов спасли троих.

На месте ЧП работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».


Сообщается, что на первом этаже дома находился магазин, где возможно производились строительные работы.

В настоящее время все работы на месте обрушения завершены. В спасательной операции участвовало 500 человек и 80 единиц спецтехники.


Фото: vk.com/typical_kmr


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