Обрушение жилого дома – перекрытия сложились, погибшие

Накануне вечером на юге Кузбасса в городе Междуреченск произошла трагедия – обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщает сайт «Г
Информация об обрушении поступила в службу спасения около 18 часов местного времени. К месту сразу выехали службы МЧС, полиция, бригады скорой медицинской помощи.
По разным данным сообщается, что есть погибшие – от 1 до 4 человек. Жители дома были эвакуированы. Из-под завалов спасли троих.
На месте ЧП работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
Сообщается, что на первом этаже дома находился магазин, где возможно производились строительные работы.
В настоящее время все работы на месте обрушения завершены. В спасательной операции участвовало 500 человек и 80 единиц спецтехники.
Фото: vk.com/typical_kmr