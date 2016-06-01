Новое решение старой проблемы

Противный, липкий, с едким запахом – это все пот, так мешающий вам жить и получать удовольствие от каждого мгновения.
Люди, страдающие повышенным потоотделением или, как это называется на языке медицинских терминов – гипергидрозом, готовы на все: от ежедневного приема ванн с настоем дубовой коры по бабушкиному рецепту до радикального удаления потовых желез.
DRYRU – эффективная защита от пота
Среди множества средств, предлагаемых производителями антиперспирантов, особого внимания заслуживает линейка ТМ Dry Dry. Эти уникальные продукты уже в течение нескольких десятилетий являются безусловными фаворитами в борьбе за чистоту и свежесть тела во всем мире. Но, к сожалению, ввиду нестабильной экономической ситуации приобретение средств Dry Dry стало доступно не каждому потребителю.
Неужели придется вновь превратиться из уверенного в себе человека в задерганного субъекта, прячущего свои ладони при рукопожатии и выбирающего одежду на несколько размеров больше, чтобы замаскировать противные пятна пота под мышками? Мы нашли выход! Специалисты компании «Сканди Лайн» (бренд Dry Dry) всегда рады побаловать своих потребителей. Встречайте новый российский бренд от всемирно известной марки – линейку уникальной продукции
DRYRU – абсолютный аналог средств
DRYRU – новый бренд, новые возможности
Линейка DRYRU разработана с учетом индивидуальных физиологических особенностей людей с разными типами потоотделения. Уже сегодня вы можете купить следующую продукцию DRYRU:
• Ultra (повышенное потоотделение). Идеальный выбор для страдающих гипергидрозом. Средство направлено на устранение причины появления пота, максимально сужает потовые железы в местах чрезмерного потоотделения и тем самым равномерно перераспределяет выделение пота в другие участки кожных покровов. Эффект действия однократного применения DRYRU Ultra продолжается до 7 дней. Универсален в использовании, им могут пользоваться и мужчины, и женщины, подходит для любых участков тела (подмышечных впадин, ладоней, ступней).
• Sensitive (для кожи, чувствительной к спирту). Если вы особенно тщательно относитесь к выбору косметических средств ввиду особенной чувствительности вашей кожи – средство DRYRU Sensitive создано именно для вас! Продукт не содержит спирта и мягко воздействует на обработанные участки кожи, оказывая мощный антибактериальный эффект и не препятствуя естественному функционированию потовых желез.
• Light (при нормальном потоотделении, мягкое воздействие). Рекомендован для людей с нормальным процессом потоотделения, предпочитающих пользоваться современными антиперспирантами, обеспечивающими абсолютную защиту в течение всего дня.
• Еще один замечательный продукт – Foot Spray. Одна из самых насущных проблем в любое время года – потливость ног. Задерживаясь между пальцами в закрытой обуви, пот создает благоприятную среду для размножения бактерий, которые и являются источником неприятного запаха. В летний период существует другая проблема: ножки вспотели и обувь начинает натирать – болезненные ощущения, поврежденная кожа... Средство МТ DRYRU в удобной форме спрея с ментолом подарит вашим ножкам полный комфорт: избавит от потливости, охладит и освежит.
Осенью 2015 г. вся продукция ТМ DRYRU была презентована на международной выставке INTERCHARM и вызвала неподдельный интерес среди партнеров компании «Сканди Лайн» и потенциальных потребителей.
Все средства создаются под контролем шведских специалистов, продукция соответствует российским стандартам качества. Но за счет того, что данная продукция производится на территории России, цена товара значительно ниже, чем у шведского аналога.
С заботой о каждом вашем дне
Мы знаем, насколько важно для вас чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Мы уверены, что проблема повышенного потоотделения не должна мешать вам наслаждаться жизнью, строить успешную карьеру и ярко проводить время. Мы хотим, чтобы эффективные продукты были доступны для каждого. Поэтому мы создали ТМ DRYRU исключительно для вас! Попробуйте и оцените беспрецедентные преимущества уникальных продуктов DRYRU.
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* ООО «Сканди Лайн» Московская область, г. Королев, Калининградский проезд, 1 ОГРН 1065018036742
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