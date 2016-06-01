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Ночь с девушкой обошлась омичу в 28 тысяч рублей

1 июня 2016, 17:57
Познакомились в Интернете.

Следователями городского отдела полиции №7 возбуждено уголовное дело по факту хищения золотых изделий. Ранее в дежурную часть обратился 27-летний житель Советского округа с сообщением о хищении ювелирных украшений. Заявитель оценил ущерб в 28 000 рублей.

В ходе следственных действий сотрудники полиции опросили потерпевшего. Оперативниками установлено, что мужчина в сети Интернет познакомился с девушкой, которую пригласил к себе в гости, где они продолжили общение, распивая спиртные напитки.

На следующее утро мужчина обнаружил, что его новая знакомая ушла, а на нем отсутствует золотая цепочка с крестиком. Ювелирное изделие полицейские обнаружили в ближайшем ломбарде. Приемщик сообщил стражам порядка, что их сдала девушка, получив за них 18 600 рублей. В настоящее время золотые изделия изъяты и возвращены владельцу.

В результате разыскных мероприятий и, располагая приметами похитительницы, полицейские задержали 25-летнюю подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


Источник: 55.mvd.ru

Фото: иллюстрация

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