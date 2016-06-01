Ночь с девушкой обошлась омичу в 28 тысяч рублей

На следующее утро мужчина обнаружил, что его новая знакомая ушла, а на нем отсутствует золотая цепочка с крестиком. Ювелирное изделие полицейские обнаружили в ближайшем ломбарде. Приемщик сообщил стражам порядка, что их сдала девушка, получив за них 18 600 рублей. В настоящее время золотые изделия изъяты и возвращены владельцу.