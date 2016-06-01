Город55
ГлавноеВсе новости

На омской трассе Тойота врезалась в грузовик, водитель погиб на месте

1 июня 2016, 10:43
Смертельная авария.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

Накануне примерно в 21:15 в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии в Омском районе. Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona, молодой человек 1988 года рождения, двигался по трассе Тюмень-Омск в сторону Омска. В районе 607 километра дороги он допустил наезд на стоящий грузовик Hyundai, который поворачивал налево.

В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия. В данный момент по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой специалисты установят все обстоятельства и причины аварии.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Город#Авто#Происшествия
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31