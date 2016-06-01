На омской трассе Тойота врезалась в грузовик, водитель погиб на месте

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
Накануне примерно в 21:15 в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии в Омском районе. Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona, молодой человек 1988 года рождения, двигался по трассе Тюмень-Омск в сторону Омска. В районе 607 километра дороги он допустил наезд на стоящий грузовик Hyundai, который поворачивал налево.
В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия. В данный момент по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой специалисты установят все обстоятельства и причины аварии.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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