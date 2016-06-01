Мобильная связь в России может стать бесплатной

Российские операторы могут перейти на бесплатное оказание услуг своим клиентов уже в обозримом будущем. Такой точкой зрения поделился накануне на форме «Телеком 2016» Андрей Дубовсков, издание «
Андрей Дубовсков заявил, что операторы не должны существовать на средства, получаемые от клиентов за предоставляемые коммуникативные возможности: голосовую связь, SMS, мессенджеры, видеосвязь, стриминг. По его мнению, вышеперечисленные услуги могут стать бесплатными «в недалеком будущем».
Дубовский убежден, что операторы должны зарабатывать деньги за счет рекламы и партнерства с другими компаниями. Близкий к МТС источник сообщил изданию, что переход к этой модели может быть осуществлен в ближайшие 5-10 лет.
Схожую позицию на форуме высказал и гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, заявивший что операторам необходимо обращать в доход имеющиеся знания об абоннтах – их привычках, действиях, предпочтениях. Другой представитель компании отметил, что в случае успешного развития дополнительных услуг – продажи рекламы и других сервисов – услуги связи для абонентов могут стать бесплатными.
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