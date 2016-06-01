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Мобильная связь в России может стать бесплатной

1 июня 2016, 11:19
Операторы найдут иные способы заработка.

Российские операторы могут перейти на бесплатное оказание услуг своим клиентов уже в обозримом будущем. Такой точкой зрения поделился накануне на форме «Телеком 2016» Андрей Дубовсков, издание «Ведомости».

Андрей Дубовсков заявил, что операторы не должны существовать на средства, получаемые от клиентов за предоставляемые коммуникативные возможности: голосовую связь, SMS, мессенджеры, видеосвязь, стриминг. По его мнению, вышеперечисленные услуги могут стать бесплатными «в недалеком будущем».

Дубовский убежден, что операторы должны зарабатывать деньги за счет рекламы и партнерства с другими компаниями. Близкий к МТС источник сообщил изданию, что переход к этой модели может быть осуществлен в ближайшие 5-10 лет.

Схожую позицию на форуме высказал и гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, заявивший что операторам необходимо обращать в доход имеющиеся знания об абоннтах – их привычках, действиях, предпочтениях. Другой представитель компании отметил, что в случае успешного развития дополнительных услуг – продажи рекламы и других сервисов – услуги связи для абонентов могут стать бесплатными.


Фото: иллюстрация

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