Мобильная связь в России может стать бесплатной

Схожую позицию на форуме высказал и гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, заявивший что операторам необходимо обращать в доход имеющиеся знания об абоннтах – их привычках, действиях, предпочтениях. Другой представитель компании отметил, что в случае успешного развития дополнительных услуг – продажи рекламы и других сервисов – услуги связи для абонентов могут стать бесплатными.