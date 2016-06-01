Мэрия дарит подарки к 300-летию: омичка получила 300 тысяч рублей

В Омске мама первой тройни юбилейного года получила денежный сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Награду супруги Александр и Любовь Аземка получили из рук заместителя мэра Омска Ирины Касьяновой. Торжественная церемония прошла сегодня, 1 июня, в Городском клиническом перинатальном центре, передает пресс-служба городской администрации.
В 2015 году в муниципалитете приняли решение о том, что первой горожанке, которая родит в год 300-летия тройню, выплатят из бюджета 300 тысяч рублей в дополнение к федеральному и региональному материнскому капиталу.
Счастливое семейство сегодня отправилось домой. Девочки чувствуют себя хорошо и уверенно прибавляют в весе. Малышкам уже дали имена: Валерия, София и Полина. Молодым родителям Касьянова пожелала терпения и отметила, что дети – это главный стимул и главная радость в жизни любой семьи. По состоянию на 31 мая 2016 года в Омске зарегистрировано 8260 многодетных семей, что больше на 955 семей, чем к аналогичной дате прошлого года.
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