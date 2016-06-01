Генеральный менеджер клуба НХЛ заявил о переходе Соботки

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues) Даг Армстронг заявил, что нападающий омского «Авангарда» Владимир Соботка вернется в команду уже следующем сезоне, сообщает Twitter KMOX Sports.
Армстронг сообщил о своей беседе с агентом 28-летнего форварда. По мнению генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» Соботка вернется в команду, где выступал до своего переезда в стан омского «Авангарда».
Даг Армстронг отметил, что ему необходимо узнать статус действующего контракта форварда в КХЛ, после чего станет ясно, получится ли осуществить этот переход или нет. Также генеральный менеджер «Сент-Луиса» поделился ожиданиями, касательно будущего Кевина Шаттенкирка, который должен остаться в команде в следующем сезоне.
В прошедшем сезоне Соботка выходил на лед в форме «Авангарда» 44 раза, записав на свой лицевой счет 34 (18+16) результативных балла. В своем первом сезоне после перехода из «Сент-Луис Блюз» в стан «ястребов» чешский нападающий набрал 38 (10+28) очков.
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