Генеральный менеджер клуба НХЛ заявил о переходе Соботки

Даг Армстронг отметил, что ему необходимо узнать статус действующего контракта форварда в КХЛ, после чего станет ясно, получится ли осуществить этот переход или нет. Также генеральный менеджер «Сент-Луиса» поделился ожиданиями, касательно будущего Кевина Шаттенкирка, который должен остаться в команде в следующем сезоне.