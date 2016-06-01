Два омских вуза вошли в сотню лучших по стране

В итоговом списке категории «Лучшие бренды университетов России 2016» три омских университета. В первую сотню (68 место) вошел Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского, еще три вуза – Омский государственный технический и Омский государственный аграрный университеты, а также СибАДИ находятся во второй сотне.