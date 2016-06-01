Два омских вуза вошли в сотню лучших по стране

Омские вузы вошли в национальный рейтинг университетов. В топе, в который вошли 238 учебных заведения, представлены четыре омских вуза.
Международная информационная группа «Интерфакс» представила результаты лидеров VII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по параметрам «Образовательная деятельность» и «Бренд университета». В рейтинг вошли четыре омских вуза.
Деятельность вузов оценивалась по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и предпринимательство.
Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, данных официальных сайтов вузов, публичных информационных ресурсов Минобрнауки РФ.
Согласно информации информагентства, в категории «Образовательная деятельность» первое место занял Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Омский государственный технический университет в первой сотне (59 место), Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского и СибАДИ во второй сотне (138 и 176 места соответственно), ОмГАУ им. П.А.Столыпина в третьей сотне.
В итоговом списке категории «Лучшие бренды университетов России 2016» три омских университета. В первую сотню (68 место) вошел Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского, еще три вуза – Омский государственный технический и Омский государственный аграрный университеты, а также СибАДИ находятся во второй сотне.
В 2016 году в процедуру построения Национального рейтинга университетов (НРУ) внесены изменения. Для более полного и своевременного информирования целевых аудиторий принято решение поэтапно публиковать результаты частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности университетов.
Источник: omskportal.ru
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