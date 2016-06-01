ДТП в Омске: два человека погибли, четверо травмированы

За прошедшие сутки в дежурные части полиции поступило более тысячи сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано и пресечено свыше 900 административных преступлений.
Всего на дорогах Омска и области произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения сотрудники ГИБДД составили 613 административных материалов, из них 16 – за управление автомобилем в нетрезвом виде.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация