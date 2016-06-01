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Бюджетный немецкий автомобиль вышел авторынок РФ

1 июня 2016, 12:29
Новинка доступна в 60 цветах.

В России стартуют продажи автомобилей Smart нового поколения, сообщается на официальном сайте российского представительства компании.

В обновленную линейку вошли три варианта кузова: Smart ForFour, Smart ForTwo, Smart Cabrio. Также для выбора доступны более 60 цветов, два варианта двигателей и две трансмиссии.

По-прежнему автомобили немецкой компании Smart создаются при участии Mercedes-Benz. В связи с этим они соответствуют концепции безопасности Mercedes-Benz Real Life Safety. Более того, ячейка безопасности Tridion защищает салон машин.

Двигатели в обновленных моделях Smart предусмотрены мощностью 71 и 90 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, доступна 6-ступенчатая диапазонная Twinamic с двумя сцеплениями и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Помимо этого, в обновленной линейке апгрейду подверглись мультимедийная/навигационная аудиосистема, а также системы объемного звучания.

Цена автомобиля Smart ForTwo начинается от отметки в 790 тысяч рублей, стоимость более вместительного Smart ForTwo – от 830 тысяч рублей. Кабриолет Smart Cabrio будет доступен по цене от 1,1 миллиона рублей.


Фото: иллюстрация

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