Бюджетный немецкий автомобиль вышел авторынок РФ

Двигатели в обновленных моделях Smart предусмотрены мощностью 71 и 90 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, доступна 6-ступенчатая диапазонная Twinamic с двумя сцеплениями и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Помимо этого, в обновленной линейке апгрейду подверглись мультимедийная/навигационная аудиосистема, а также системы объемного звучания.