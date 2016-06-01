Авангард обменял своего забивного нападающего на молодого защитника

В первой половине нынешнего сезона Максим Казаков выступал за новокузнецкий «Металлург», в составе которого записал на свой лицевой счет 26 очков, забросив 14 голов и сделав 12 результативных передач, в 39 матчах. Походу чемпионата 23-летний форвард вернулся в «Авангард», проведя за «ястребов» 15 встреч, нападающий отметился еще 3 результативными бросками и тремя ассистами.