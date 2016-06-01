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Авангард обменял своего забивного нападающего на молодого защитника

1 июня 2016, 17:21
Селекционная работа.

Омский «Авангард» произвел обмен хоккеистами с «Адмиралом». Во Владивосток отправился Максим Казаков, к «ястребам» присоединится 22-летний защитник Никита Лисин, сообщает «Чемпионат».

В первой половине нынешнего сезона Максим Казаков выступал за новокузнецкий «Металлург», в составе которого записал на свой лицевой счет 26 очков, забросив 14 голов и сделав 12 результативных передач, в 39 матчах. Походу чемпионата 23-летний форвард вернулся в «Авангард», проведя за «ястребов» 15 встреч, нападающий отметился еще 3 результативными бросками и тремя ассистами.

22-летний защитник Никита Лисин провел в составе владивосточного «Адмирала» 58 встреч, в которых игрок обороны отметился одним голом и семью результативными передачами при показателе полезности «-8».


Фото: hawk.ru

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